В Харьковской области скошено 50% посевов гречихи

В хозяйствах Харьковской области скошено 50% (10,75 тыс. га) посевов гречихи – намолочено 4,17 тыс. тонн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.

По его словам, больше всего гречихи собрано в Великобурлуцком районе, где обмолочено 2,7 тыс. га и намолочено почти 1,4 тонн.

В.АЛЕКСЕЙЧУК сообщил, что просо скошено с 2,2 тыс. га, обмолочено 1,5 тыс. га, намолочено 2,5 тыс. т. Завершили уборку проса хозяйства Лозовского района.

Кукуруза на силос скошена с 28,1 тыс. га (61% от общей площади), заготовлено 377,6 тыс. т зеленой массы при урожайности 135 ц/га. Больше всего кукурузы на силос собрано в Красноградском (54 тыс. т), Чугуевском (36 тыс. т) и Кегичевском (28 тыс. т) районах области.

В.АЛЕКСЕЙЧУК отметил, что под посев озимых подготовлено 326,5 тыс. га – 65% от запланированной площади. Более всего площадей подготовили хозяйства Богодуховского (90% от запланированной площади), Шевченковского (86%) и Барвенковского (83%) районов области. Мене всего – хозяйства Изюмского района (31%).