Израильские инвесторы построят молочный комплекс

Крупная компания Израиля примет участие в реализации инвестиционного проекта по строительству в Луганской области молочного комплекса на 10 тыс. коров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня в ходе встречи с представителями израильской фирмы «АгриГо» и участниками проекта с украинской стороны – фирмой «МТК ЛТД» губернатор Луганщины Валерий ГОЛЕНКО отметил, что для региона проблема развития молочного производства является одной из наиболее актуальных. В прошлом году на Луганщине произведено 316 тыс. тонн молока. Это 176 кг на одного жителя в год при физиологической норме 380 кг. «Реализация инвестиционного проекта по строительству крупного молочного комплекса с применением современных технологий поможет на треть увеличить обеспечение жителей региона качественными молочными продуктами, укрепит экономику сельскохозяйственного сектора и даст дополнительно около тысячи рабочих мест на селе», – отметил губернатор.

Свои намерения о сотрудничестве по реализации инвестпроекта участники встречи скрепили подписанием меморандума, в котором прописаны обязательства всех сторон.

Согласно меморандуму, компания «АгриГо» берет на себя разработку проекта молочного комплекса и его строительство, укомплектование оборудованием и поголовьем, обеспечение программ кормопроизводства, а также обеспечение экологической безопасности, обучение специалистов и консалтинговое сопровождение проекта в течение двух лет после выхода комплекса на проектную мощность. Изначально планируется ввести мощности на поголовье в 2 тыс. молочных коров, а далее – развить производство до содержания 10 тыс. молочного поголовья.

Содействие в выделении земельных участков под строительство комплексов, а также в решении вопросов аренды земли под кормовые культуры, создание условий для получения разрешительных документов, взаимодействие с органами самоуправления относятся к обязательствам областной власти в рамках подписанного меморандума. Уже сегодня предлагается первые комплексы в рамках инвестпроекта разместить на территории Краснодонского и Славяносербского районов.

По словам заместителя губернатора Луганщины Александра ОЛЬШАНСКОГО, ожидается, что данный проект будет поддержан и государством после его включения в Государственную программу поддержки развития животноводства в Украине.