В Кировоградской обл. гречневая крупа подорожала на 87%

С начала года цена на крупу гречневую в Кировоградской области выросла на 87%, на сахар - на 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за ценами в области Игорь ФУРМАНОВ.

По его словам, подобный рост цен зафиксирован на всей территории Украины.

«Среди причин подорожания гречихи - сокращение площадей посевов в Кировоградской с 17 тыс. га в 2008 году до 10 тыс. га в 2010 году. Сказался прошлогодний неурожай и ажиотаж вокруг продукта», - отметил И.ФУРМАНОВ.

По его словам, аналогичные условия вызвали подорожание сахара, правда, в этом году в области увеличены площади посева сахарной свеклы с 11,7 тыс. га (в прошлом году) до 17,9 тыс. га.

«На сегодняшний день в Украине запасы сахара прошлогоднего урожая составляют 437 тыс. тонн при среднемесячном потреблении 150-160 тыс. тонн. Есть возможность продержаться до нового урожая», - убежден И.ФУРМАНОВ.

Он отметил, что нынешняя погода способствует формированию высокой сахаристости свеклы, это позволит начать сбор урожая на две недели раньше.

«Есть предпосылки удержать цену на существующем уровне. До нового года значительных колебаний стоимости сахара не будет», - сообщил И.ФУРМАНОВ.