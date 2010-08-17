На зернохранилищах Винницкой области цена хранения тонны зерна снижена на 25%, или на 5 грн., - до 15 грн. за тонну в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА во время коллегии облгосадминистрации.

«В течение двух месяцев цена хранения зерна на некоторых зернохранилищах снижена с 20 грн. до 15 грн. за тонну », - сообщил он.

Н.ДЖИГА назвал такую цену экономически обоснованной.

«Эта цена, которая есть сегодня, - 15-16 гривень за тонну в месяц - она нормальная и экономически обоснована, так как меньше нельзя. Я думаю, что производителей зерна эта цена будет устраивать», - сказал губернатор Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года Н.ДЖИГА распорядился проверить все зернохранилища в области в связи с завышением на некоторых из них стоимости хранения зерна.

Справка УНИАН. В Винницкой области существует 43 зернохранилища.