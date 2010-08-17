В Волынской обл. зарезервирована полугодовая потребность зерна

В Волынской области зарезервирована полугодовая потребность зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Волынской облгосадминистрации Виталий КАРПЮК во время совещания главы ОГА Бориса КЛИМЧУКА с представителями мощнейших волынских производителей хлеба, на котором шла речь о состоянии заготовки и реализации зерна и о ценовой политике в хлебопекарской отрасли.

"В области зарезервировано 10 тысяч тонн зерна, еще 14 тысяч тонн зерна - в Волынском региональном отделении Аграрного фонда. Это фактически полугодовая потребность области, и поэтому запасы не будут выпущены за ее границы”, - отметил В.КАРПЮК.

Он подчеркнул необходимость создания регионального запаса продовольственного зерна, заготовка которого должна осуществляться именно зерноперерабатывающими, хлебозаготовительными и хлебопекарскими предприятиями области. "Мы должны обеспечить область зерном до июня в следующем году. В настоящее время имеем запас на 4-5 месяцев", - отметил он.

Что же касается жатвенной кампании, то В.КАРПЮК проинформировал, что сегодня хозяйствами всех форм собственности собраны и обмолочены ранние зерновые культуры на 97% площадей, собрано 549 тысяч тонн зерна.

Среди позитивных моментов В.КАРПЮК отметил, что за 7 месяцев т.г. объем производства в агропромышленном комплексе достиг 1,1 млрд. грн., следовательно, рост составляет 3%.