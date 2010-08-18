В Полтавской области сократилось сельхозпроизводство

В Полтавской области в январе-июле 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства, по сравнению с январем-июнем 2009 года, уменьшилось на 7,7%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 17%, в хозяйствах населения - возросло на 6,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

По их данным, за январь-июль 2010 г. объем производства продукции животноводства, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., сократился в области на 1,5%, в т.ч. в хозяйствах населения - на 5,2%, в аграрных предприятиях - возрос на 2,4%.

В структуре реализации скота и птицы на убой аграрными предприятиями доля крупного рогатого скота составила 43,7% (в январе-июле 2009 г. - 50,0%), свиней - 49,7% (34,7%), птицы всех видов - 6,5% (15,2%).

В сельскохозяйственных предприятиях общий объем выращивания скота и птицы уменьшился против января-июля 2009 г. на 3,8% (на 9,4 тыс. ц), в т.ч. крупного рогатого скота - на 11,2%, птицы - на 52,7%, свиней - увеличился на 30,3%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации на убой в январе-июле 2010 г. составило 128,6% (в январе-июле 2009 г. - 141,4%). Среднесуточные приросты КРС на выращивании, откорме и нагуле уменьшились на 6,1%, свиней - на 9,8% и составляли, соответственно, 445 г и 331 г.