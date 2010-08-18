В Полтавской области запасы зерна сократились на 32%

По состоянию на 1 августа 2010 г., в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур в Полтавской области имелось в наличии 871,2 тыс. тонн зерна (на 32,2% меньше против 1 августа 2009 года.)

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, из 871,2 тыс. т зерна - 498,9 тыс. т пшеницы, 226,5 тыс. т ячменя, 49,6 тыс. т ржи, 47,0 тыс. т кукурузы.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 568,9 тыс. т зерна (на 22,7% меньше, чем на 1 августа 2009 г.), в т.ч. 306,6 тыс. т пшеницы, 177,9 тыс. т ячменя, 30,0 тыс. т кукурузы, 12,0 тыс. т ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 302,3 тыс. т зерна (на 45,2% меньше, чем на 1 августа 2009 г.), в т.ч. зернохранящие - 239,1 тыс. т (на 39,5% меньше).

Запасы семян подсолнечника в области на 1 августа т.г. составляли 33,3 тыс. тонн (на 43,5% меньше, чем на 1 августа 2009 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) сохранялось 9,2 тыс. т (на 55,4% меньше), предприятиях, осуществляют переработку и хранение, - 24,1 тыс. т (на 37,1% меньше, чем на 1 августа 2009 г.).