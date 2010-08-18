В Европе не волнуются по поводу отказа России экспортировать зерно

В Евросоюзе утверждают, что они почти не зависят от экспорта российского зерна и поэтому не пострадают от его запрета, сообщает Немецкая волна.

"Европейский Союз имеет достаточно зерна в запасе и не пострадает от решения России запретить экспорт из-за аномальной засухи", - такое заявление сделал спикер Евросоюза во вторник, 17 августа.

"Европейский Союз импортирует менее 1 млн. тонн зерновых из России в то время, как европейский блок 27 стран продуцирует около 300 млн. тонн в год", - сказал Фредерик Винсент, спикер Еврокомиссии.

"Если посчитать эти цифры, то четко видно, что влияние на европейский рынок зерновых будет минимально, или же оно вообще не будет существовать", - заявил Винсент на брифинге. В то же время он добавил, что "ЕС имеет большой запас зерна и не должно быть никакой обеспокоенности по поводу этого".

Запрещение экспорта зерна из России было инициировано премьер-министром Владимиром Путиным с целью сохранить достаточное снабжение в пределах внутреннего рынка зерновых, а также, чтобы предотвратить резкий рост цен на зерно. В соответствии с государственным указом, подписанного Путиным 5 августа, запрет будет действовать с 15 августа по 31 декабря, хотя, в то же время премьер отметил, что конечная дата может быть продлена в случае плохого урожая.

Россия, третий по величине импортер зерна в мире, уже делала предупреждение о том, что в этом году урожай зерна будет составлять лишь 60-65 млн. тонн, по сравнению с 97 миллионами тонн в 2009 году. Согласно с заявлением президента РФ Дмитрия Медведева, засуха уничтожила четверть урожая в стране, на фоне наихудшей, зарегистрированной в истории России, тепловой волны.

В то же время правительство Украины для гарантирования продовольственной безопасности также намеревается ограничить экспорт зерна до конца 2010 года, путем введения квот суммарным объемом 2,5 млн. тонн. "18 августа Кабинет Министров рассмотрит вопрос об объемах квот, согласованных с зернотрейдерами. Предлагаем дать возможность (экспортировать) 2,5 миллионы тонн до конца года", - сказал министр АПК Николай Присяжнюк на совещании с представителями Аграрного союза Украины в Киеве во вторник.