Украина будет с хлебом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что в Украине не будет дефицита хлеба, но не исключает его незначительного подорожания в интересах сельхозпроизводителей.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил журналистам во время посещения Сорочинской ярмарки.

Президент заметил, что несмотря на сложные погодные условия, в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на уровне около 40 млн. тонн, в частности из них около 17 млн. тонн - продовольственной пшеницы.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что средняя годовая потребность Украины в продовольственной пшенице составляет около 6 млн. тонн.

«Мы поставили задачу закупить в государственный резерв около 1 млн. тонн продовольственной пшеницы. На сегодня уже закуплено около 800 тыс. И 1,5 млн. тонн будет закуплено в региональные фонды», - сообщил глава государства.

Поэтому, как отметил В.ЯНУКОВИЧ, «говорить о том, что Украина будет без хлеба никаких оснований нет». «Хлеб у нас будет», - уверен Президент.

Говоря о ценовой политике в этой сфере, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что в этом году руководство государства пытается действовать так, чтобы товаропроизводитель, хлебороб уверенно мог заработать и обеспечить себе финансовые средства на следующий год.

«Я могу сказать уверенно, что такой цели мы уже достигли», - подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что с учетом внутренней и мировой ситуации на рынке зерновых сегодня актуальными задачами для власти является обеспечение государство хлебом, а также выгодно заработать на внешних рынках.

«Когда будут его (зерно – УНИАН) продавать владельцы, а владельцами являются сельскохозяйственные предприятия – им виднее. Мы никому мешать не будем», - сказал глава государства.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что на сегодня также нет оснований считать, что произойдет значительное повышение цен на хлеб.

«Я скажу так: относительная стабильность, ценовая, на хлебном рынке будет. Возможно, будет небольшое подорожание. Но мы будем работы все для того, чтобы этого не произошло, потому, что у нас есть государственный резерв, за счет которого мы будем делать интервенции на внутренний потребительский рынок», - заявил Президент.