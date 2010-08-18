В Тернопольской области планируют собрать 600 тыс. тонн ранних зерновых

В Тернопольской области в этом году планируют собрать ориентировочно 600 тыс. тонн ранних зерновых, что на 25%, или 200 тыс. тонн, меньше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Тернопольской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

По его словам, передовые аграрные предприятия области из-за аномальных температур собрали меньше зерна, чем в прошлом году, однако его качество у них значительно выше, чем в целом по области. «Если показатель клейковины в среднем составляет в области 17-18 и из такого зерна уже можно выпекать хлеб, то у передовых хозяйств этот показатель достиг 30. То есть кто посеял качественное зерно и дал земле то, что ей надо, тот и собирает соответствующий урожай», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Он также отметил, что, несмотря на общее снижение урожайности зерновых, оптимизм в этом году вселяют посевы кукурузы. «Посевные площади этой культуры мы увеличили вдвое, и кукуруза как никогда показывает хорошие тенденции по качеству. Ожидаем собрать 1 млн. тонн зерна», – сказал председатель Тернопольской ОГА.

По его данным, в целом в области собрано уже почти 95% ранних зерновых.

«Ко дню Независимости при благоприятной погоде сбор ранних зерновых планируем завершить», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.