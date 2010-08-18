Тернопольщина получила из Аграрного фонда 400 тонн муки

Тернопольской области выделили 320 тонн муки высшего сорта и 80 тонн ржаной муки из Аграрного фонда государства по ценам 2008-2009 года, чтобы область могла сохранить имеющиеся цены на социальные сорта хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил глава Тернопольской областной госадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

«Уже завтра мы распределим эту муку между основными производителями хлебопродукции в области, и это реальный рычаг, которым мы будем регулировать цену на хлеб», – сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Он также добавил, что имеющихся 6,5 тыс. т запасов муки в области (4 тыс. т на Тернопольском хлебокомбинате и 2,5 тыс. т на Чертковском) достаточно для того, чтобы до конца года сохранить цену хлеба на таком уровне, который зафиксирован в начале августа.

«Вопрос цены мы однозначно будем регулировать, несмотря на то, что цена на пшеницу растет из-за неурожая. Уже состоялась встреча с основными хлебопекарями, проводим встречи с производителями хлеба из других областей, которые реализуют хлеб у нас. Кроме этого, сотрудничаем с председателями обладминистрации соседних областей, где продается хлеб из Тернопольской области, в частности на Львовщине на Прикарпатье – чтобы все производители были в равных условиях», – рассказал М.ЦИМБАЛЮК.

В управлении агропромышленного комплекса Тернопольской ОГА отметили, что 320 т муки высшего сорта и 80 т ржаной муки по прошлогодним ценам область будет получать из Аграрного фонда ежемесячно.