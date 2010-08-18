Производство молока в Крыму сократилось на 4%

В Крыму в январе-июле 2010 г. хозяйства всех категорий произвели 199,9 тыс. тонн молока, или на 4,0% меньше, чем в январе-июле 2009 года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях объемы производства молока уменьшились на 10,1% до 20,5 тыс. тонн, в хозяйствах населения - на 3,3% до 179,4 тыс. тонн. Доля хозяйств населения в общем производстве молока составила 89,7% (январь-июль 2009 г. - 89,1%).

Промышленное производство молока жидкого обработанного в Крыму за 7 месяцев 2010 г. составило 5 463 тонны (96,7% к январю-июлю 2009 г.), масла сливочного - 583 тонны (86,2%), жирных сыров - 643 тонны (104,4%). Кроме того, в январе-июле в Крыму производство свежего неферментированного и кисломолочного творога уменьшилось на 25,9% и составило 760 тонн, кисломолочных продуктов - на 33,8% до 4 244 тонн.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-июне 2010 г. хозяйства всех категорий произвели 162,9 тыс. тонн молока, или на 4,0% меньше, чем в январе-июне 2009 г.