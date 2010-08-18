Завтра в Украине ожидаются дожди
14:05, 18 августа 2010Агро
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В Киеве днем до 26 тепла
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный (на юге северо-западный), 5-10 м/с, днем в восточной части местами шквалы 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в южной и восточной части ночью 17-22°, на побережье морей до 24°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.
В Киевской области ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 26-29°, в Днепре возле Киева 27°.
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