Пекари: цены на хлеб будут на уровне июня, если зерно поступит из АФ

Хлебопеки заявляют о стабильности цен на массовые сорта хлеба при получении зерна из Аграрного фонда (АФ) по ценам июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир СЛАБОВСКИЙ сегодня в беседе с журналистами.

«Чтобы не росла цена на хлеб, должны быть цены на зерно, какие были в Аграрном фонде в июле», - сказал он.

В.СЛАБОВСКИЙ отметил, что хлебопеки заинтересованы в получении зерна и муки из Аграрного фонда. Однако на сегодня они не получили ничего, и не имеют информации, по какой цене им предложат зерно и муку из АФ.

При этом, по словам В.СЛАБОВСКОГО, озвученная первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ информация об объемах зерна, которые есть в наличии у Аграрного фонда, позволит обеспечить потребности хлебопеков для производства массовых сортов хлеба. «Те объемы, которые есть…, - достаточны, чтобы производители массовых сортов хлеба были обеспечены мукой», - сказал В.СЛАБОВСКИЙ.

При этом он отметил, что необходим жесткий контроль за получением и переработкой зерна из Аграрного фонда для того, чтобы избежать злоупотреблений.

В.СЛАБОВСКИЙ подчеркнул, что если Аграрный фонд заявит, что зерно подорожало и он не может отпускать его по ценам июня, то хлебопеки заявят, что хлеб подорожал и они не могут снизить его цену.

Он отметил, что на сегодня к фактору роста цен на зерно добавилось повышение тарифов на газ для предприятий, а также плановое повышение заработной платы. Как сообщил президент ассоциации, на сегодня хлебопеки совместно с правительством разработали план мероприятий, который позволил бы компенсировать это повышение.

«Если все наработки, которые были сделаны за последние две недели, будут претворены в жизнь и не будут извращены на местах, то, я думаю, удастся избежать повышения цен на массовые сорта хлеба", - сказал В.СЛАБОВСКИЙ.

При этом он отметил, что массовые сорта хлеба, например, в Одесском регионе занимают около 20% всего объема производства хлебобулочных изделий.

Относительно получения дотаций производителями хлеба из Госбюджета на компенсацию разницы стоимости хлебобулочных изделий, В.СЛАБОВСКИЙ подчеркнул, что дотация может быть только с 2011 года, поскольку в бюджете на текущий год эти средства не заложены.