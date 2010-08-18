Минэкономики опубликовало проект постановления о введении квот на экспорт зерна

Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии».

Текст документа опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.