Возбуждено дело по незаконной выдаче актов на землю

В Херсонской области природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной выдачи актов собственности на землю.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Федор САМОЙЛЕНКО, установлено, что служебные лица отдела земельных ресурсов в Геническом районе в нарушение требований распоряжения председателя Херсонской облгосадминистрации относительно договора купли-продажи земельного участка выдали гражданину государственный акт на право собственности на земельный участок общей площадью 4 га до того, как покупатель оплатил полную стоимость земельного участка в размере 806 тыс. грн.

На момент получения актов собственности на указанный земельный участок покупателем было оплачено только 161,2 тыс. грн.

По указанному факту Херсонской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц отдела земельных ресурсов в Геническом районе согласно ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие по делу продолжается.