Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) выступает за установление граничных уровней рентабельности на услуги элеваторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании комитета его председатель Алексей КОСТУСЕВ.

По его словам, комитет намерен обратиться к Кабинету Министров Украины с инициативой «рассмотреть вопрос целесообразности введения государственного регулирования платы за услуги хранения зерна, в частности, путем установления граничного уровня рентабельности (услуг – УНИАН) зерновых складов».

А.КОСТУСЕВ сообщил, что комитет обратится к Кабмину с этой инициативой на следующей неделе.

Как отметил председатель АМКУ, «рентабельность на услуги элеваторов не должна быть очень большой». «Мы поставим этот вопрос, и пусть просчитывает Министерство экономики», – сказал он.

Кроме того, комитет намерен инициировать разработку порядка формирования тарифов на услуги по хранению зерна.

По словам А.КОСТУСЕВА, возможно, зернохранилища будут разделены на группы, исходя из уровня их технического оснащения, и тариф на их услуги будет установлен в зависимости от группы.

Кроме того, АМКУ считает необходимым разработать механизм компенсации зернохранящим складам понесенных ими чрезмерных затрат в связи с ценами на услуги по хранению зерна, на которые распространяется государственное ценовое регулирование. Также комитет считает целесообразным разработать изменения в законодательные акты для установления обязательств зерновых складов в случае возникновения необходимости повышения цен на услуги по хранению зерна предоставлять поклажедателям расчеты затрат и подтверждение обоснованности повышения цен.