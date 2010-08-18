В Крыму запасы кормов снизились на 20%

На 1 августа 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях Крыма (кроме малых), занимающихся животноводством, было в наличии 80,2 тыс. тонн кормовых единиц кормов всех видов, что на 20,2% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, запасы концентрированных кормов составили 50,4 тыс. тонн к. ед., что на 22,9% меньше, чем на 1 августа 2009 года.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось 4 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе концентрированных – 2,5 ц к. ед. (в прошлом году – 5,2 ц и 3,4 ц к. ед.соответственно).

Как сообщал УНИАН, на 1 июля 2010 года в Крыму запасы кормов уменьшились на 22,7% по сравнению с аналогичной датой прошлого года – до 49,1 тыс. тонн.