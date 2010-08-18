В Крыму объем сельхозпроизводства вырос

В Крыму в хозяйствах всех категорий общий объем производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) за январь-июль 2010 г. против соответствующего периода 2009 г. вырос на 0,1%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях объем сельхозпроизводства сократился на 0,2%, в хозяйствах населения - вырос на 0,5%.

В январе-июле 2010 г. общий объем производства продукции растениеводства сократился на 3,3%, в том числе в аграрных предприятиях - на 6,8%, в хозяйствах населения - на 0,1%.

Объем производства продукции животноводства в сравнении с соответствующим периодом 2009 г. вырос на 3,3%, в том числе в сельхозпредприятиях - на 6,3%, в хозяйствах населения - на 0,9%.

Как сообщал УНИАН, объем сельхозпроизводства в Крыму за 6 месяцев 2010 года сократился на 0,9%.