В Винницкой обл. производство сухого молока возросло

В январе-июле 2010 года предприятия Винницкой области увеличили производство сухого молока на 11,28%, или 0,559 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 5,513 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства обусловлен повышением спроса на данную продукцию местного производства и сокращением – на аналогичную продукцию импортного производства.

Также в январе-июле 2010 года предприятия Винницкой области произвели 1,872 тыс. тонн сгущенного молока, что на 26,15%, или 0,388 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области увеличили производство сгущенного молока на 51,1% по сравнению с 2008 годом.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания «Люстдорф», Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие «Литинский молочный завод» и Винницкий городской молочный завод.

В целом в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.