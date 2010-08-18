В Кировоградской обл. запасы кормов сократились

На 1 августа 2010 года запасы кормов всех видов на сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) составили 34,1 тыс. тонн (на 8,2% меньше, чем на 1 августа 2009 года), в том числе концентрированных – 15,9 тыс. тонн (на 22,3% меньше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось по 4,4 центнера кормов всех видов (в январе-июле 2009 году – 5,4 ц), в том числе концентрированных – по 2 центнера (в 2009 году – 3 ц).