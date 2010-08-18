В Херсонской области вылов рыбы сократился
19:16, 18 августа 2010Агро
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В январе-июле на 27,3%
В Херсонской области вылов рыбы и других водных ресурсов в январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократился на 27,3% - до 1,042 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
При этом вылов рыбы во внутренних водоемах области за указанный период также сократился к прошлогодним показателям на 25,3% - до 488 тонн.
Как сообщал УНИАН, в Херсонской области вылов рыбы в І полугодии сократился на 30,3% – до 843 тонн.
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