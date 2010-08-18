В Херсонской области вылов рыбы сократился

В Херсонской области вылов рыбы и других водных ресурсов в январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократился на 27,3% - до 1,042 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

При этом вылов рыбы во внутренних водоемах области за указанный период также сократился к прошлогодним показателям на 25,3% - до 488 тонн.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области вылов рыбы в І полугодии сократился на 30,3% – до 843 тонн.