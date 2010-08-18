В Кировоградской обл. реализация сельхозпродукции выросла

В январе-июле 2010 года общий объем реализации сельскохозяйственной продукции в Кировоградской области увеличился на 30,4%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, реализация продуктов растениеводства увеличилась на 29,5%, животноводства – на 37,7%.

Доля растительной продукции в общем объеме реализованного товара составила 88,8%, животной – 11,4% (в январе-июле 2009 года соответственно 89,2% та 10,8%).

Аграрными предприятиями области за указанный период реализовано 589,3 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы – 226,5 тыс. тонн, ячменя – 230,3 тыс. тонн, семян подсолнечника – 148 тыс. тонн, сои – 37,9 тыс. тонн, рапса – 68,3 тыс. тонн, скота и птицы (в живом весе) – 6 тыс. т, молока и молочных продуктов – 21,2 тыс. т, яиц – 97,6 млн. шт.

По сравнению с январем-июлем 2009 года объем реализации зерновых культур сократился на 18%, в том числе пшеницы – на 28,2%, семян подсолнечника – на 11,3%.

В то же время увеличилась реализация рапса – в 1,7 раза, сои – в 2 раза, скота и птицы – на 21,7%, молока и молочных продуктов – на 1,4%, яиц – на 10,7%.

Средние цены продаж аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25%, на продукцию животноводства – снизились на 7%.