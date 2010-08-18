"Виннифрут" планирует перевести акции на предъявителя

Акционеры компании "Виннифрут" намерены перевести акции на предъявителя в простые именные.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, простые именные акции предполагается выпустить в бездокументарной форме. Номинальная стоимость одной акции составит 100 грн., общее количество акций не изменится и составит 515 204 штуки.

Общая стоимость конвертируемых акций составит 51 520 тыс. грн.

В результате выпуска простых именных акций уставный капитал компании не изменится и останется на уровне 91 млн. грн.

Вопрос о переводе акций на предъявителя в простые именные планируется рассмотреть на собрании акционеров 30 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году компания "Виннифрут" сократила убытки на 24,35%, или 25,391 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 78,873 млн. грн. Чистый доход от реализации продукции сократился на 13,9%, или 24,264 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 150,326 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Виннифрут" (с. Калиновка, Винницкая обл.) создано в 2000 году на базе завода по производству соков и безалкогольных напитков. В состав компании входят 9 дочерних предприятий и 3 завода. Компания выпускает соки под ТМ "Винни", "Соки Украины", "Каротинка", сладкие газированные напитки, сокосодержащие напитки и питьевую минеральную воду "Винни-Эко", а также соковые концентраты, яблочный пектин и фруктовые пюре.

15,6% акций компании принадлежат председателю правления предприятия Анатолию ГОНЧАРУКУ, еще 13,7307% – Garlini Investents Limited (Кипр).