В Херсонской области запасы кормов снизились

В Херсонской области по данным на 1 августа текущего года по сравнению с 1 августа 2009 года запасы кормов всех видов в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) сократились на 25,4% и составляли 351,5 тыс. ц кормовых единиц.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, запасы концентрированных кормов сократились на 15,7% - до 209,2 тыс. ц кормовых единиц.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 4,8 ц кормовых единиц кормов всех видов, в том числе концентрированных – по 2,9 ц кормовых единиц (в 2009 году – соответственно 7 ц и 3,7 ц).