В Херсонской области производство вина сократилось

В Херсонской области производство вина в январе-июле 2010 года сократилось на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 189,8 тыс. декалитров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, при этом производство вина в июле т.г. по сравнению с июлем прошлого года выросло на 25,1%, а по сравнению с июнем 2010 года – сократилось на 4,2%.

Всего в июле текущего года в регионе было выпущено 59,9 тыс. декалитров вина.