В Херсонской обл. производство кетчупов, соусов и пряностей выросло

В Херсонской области производство кетчупов, соусов и пряностей в январе-июле 2010 года увеличилось на 21,25% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 20,74 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, производство томатных кетчупов и соусов за указанный период выросло на 25,8% – до 13,21 тыс. тонн, а выпуск соусов (нетоматных), приправ и пряностей увеличился на 16,7% – до 7,52 тыс. тонн.

В июле т.г. производство томатных соусов и кетчупов, а также нетоматных соусов и пряностей по сравнению с июлем 2009 года увеличилось на 2,1% и 6,4% соответственно, а по сравнению с июнем 2010 года – сократилось на 13,7% и 8,2% соответственно.

Всего в июле 2010 года было произведено 2,23 тыс. тонн томатных соусов и кетчупов, а нетоматных соусов, приправ и пряностей – 1,09 тыс. тонн.