В Винницкой обл. реализация продукции агропредприятиями сократилась

В Винницкой области общий объем реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями за январь-июль 2010 по сравнению с соответствующим периодом 2009 годом снизился на 24,9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

При этом объемы продажи продукции растениеводства уменьшились на 33,3%. В частности, снизилась реализация рапса в 3,4 раза, растительного масла - в 3,2 раза, зерновых культур - в 1,9 раза, масличных культур - в 1,7 раза, в т.ч. семян подсолнечника - на 28,6%, молока и молочных продуктов - на 1,3%.

В то же время выросла на 39,8% реализация овощей - до 2370 тонны, картофеля - на 88,2% (416 тонн), сои - на 51,7% (15 тыс. тонн), сахара - на 15,1% (70 тыс. тонн), плодов и ягод - на 19,5% (12 тыс. тонн), яиц - на 19,4% (108 млн. штук).

Средние цены реализации в январе-июле 2010 года выросли на все виды сельскохозяйственной продукции (за исключением сои, где цены снизились на 3,0%, картофеля - на 16,8%, свинины - на 27,1%). Наиболее существенно выросли цены на овощи - в 14,6 раза и сахара - в 1,8 раза.