AstapovLawyers предлагает создать арбитраж при РЗС как альтернативу ГАФТА

Международная юридическая фирма AstapovLawyers предлагает создать международный арбитраж при Российском зерновом союзе (РЗС) как альтернативу арбитражу Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA).

Как сообщила УНИАН пресс-служба юридической фирмы, 3-4 августа во время III Международной конференции «Зерновая Сибирь» в Новосибирске AstapovLawyers ознакомила ее участников с концепцией международного арбитражного суда, который сейчас создается под эгидой Российского зернового союза и станет альтернативой арбитражу ГАФТА.

Как говорится в сообщении, преимуществом арбитража при РЗС является «специализация на спорах в сфере экспорта зерновых при участии компаний СНГ». Деятельность арбитража будет основана на системе специально разработанных стандартных контрактов РЗС, которые будут содержать соответствующие арбитражные оговорки.

Споры в международном арбитражном суде РЗС будут рассматриваться на основании законодательства РФ. Однако регламент будет предоставлять сторонам возможность избрать местом арбитражного разбирательства иностранное государство для обеспечения независимого судебного контроля. Этот аспект может быть определяющим для согласия иностранных контрагентов на арбитраж под эгидой РЗС.

Как отметил управляющий партнер фирмы AstapovLawyers Андрей АСТАПОВ, являющийся в то же время юридическим советником Российского зернового союза, у большинства российских экспортеров опыт участия в арбитражах ГАФТА отрицателен. «Как показывает практика, в арбитражах ГАФТА отечественные экспортеры выигрывают не более 20% споров. Контракты ГАФТА разработаны с позиций покупателя без должного внимания к интересам поставщика. В то же время, большинство отечественных компаний на мировом рынке зерна выступают именно в качестве поставщиков», - сказал А.АСТАПОВ.

Кроме того, по его словам, подавляющее большинство арбитров ГАФТА работают или работали в западных компаниях-импортерах зерна, что дает импортерам несправедливые преимущества в решении споров.

«Предложенный альтернативный механизм позволит компаниям СНГ эффективней защищать свои интересы и сделает арбитражное разбирательство более объективным», - отметил А. АСТАПОВ.