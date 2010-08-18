УЗА просит Кабмин пока не ограничивать экспорт зерна

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой не вводить ограничений на экспорт зерна до 15 сентября текущего года, а также снять все преграды для экспорта зерна, которое уже находится в вагонах, портовых элеваторах и на кораблях.

Об этом идет речь в обращении УЗА к премьер-министру, текстом которого располагает УНИАН.

Комментируя заявление министра аграрной политики Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА о планах дополнительно, без квот, разрешить экспорт 1 млн. тонн зерна, которое сегодня находится у портах, УЗА отмечает, что объемы накопившегося в портах зерна значительно превышают заявленные министром. По данным ассоциации, на сегодняшний день 1,1 млн. тонн зерна находится в портовых элеваторах, 400 тыс. тонн уже загружено на корабли и 360 тыс. тонн находятся в железнодорожных вагонах. Таким образом, отмечают в УЗА, необходимо разрешить экспорт не 1 млн. тонн, а 1,9 млн. тонн зерна.

Кроме того, в ассоциации считают, что планируемый объем экспортных квот в объеме 2,5 млн. тонн является безосновательно низким, а его введение может привести к негативным последствиям для рынка и Украины в целом, в частности, повлечет за собой падение закупочных цен, что негативно скажется на производителях зерна и может привести к существенному снижению объемов посевов зерновых в следующем году.

Также УЗА прогнозирует, что в течение года Украина может потерять около 8-9 млн. тонн зерна, поскольку мощности сертифицированных элеваторов способны обеспечить хранение только 29,5 млн. тонн зерна при ожидаемом урожае 40-40,8 млн. тонн и ограниченном экспорте.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует ввести квоты на экспорт зерновых в объеме 2,5 млн. тонн до конца 2010 года. Это решение может быть принято и вступить в силу в ближайшие дни. Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК также заявил о планах дополнительно разрешить экспорт 1 млн. тонн зерна, которое сейчас находится в портах.