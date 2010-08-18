В Херсонской обл. производство консервированных овощей выросло

В Херсонской области производство консервированных овощей в январе-июле текущего года увеличилось на 57,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 2,32 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в июле т.г. производство данного вида продукции возросло на 40,4% по сравнению с июлем 2009 года, а по сравнению с июнем текущего года – на 83,8%.

Всего в июле 2010 года предприятия области произвели 0,76 тыс. тонн консервированных овощей.