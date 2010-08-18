В Херсонской обл. производство мясной продукции сократилось

В Херсонской области в январе-июле 2010 года производство мясной продукции сократилось на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 1,3 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, вместе с тем, производство колбас за указанный период в области возросло на 22,9% по сравнению с январем-июлем 2009 года – до 0,1 тыс. тонн.

При этом производство мяса в июле т.г. по сравнению с июлем 2009 года сократилось на 22,4%, а по сравнении с июнем 2010 года – увеличилось на 73,4% и составило 222 тонн.

Производство колбас в июле т.г. по сравнению с июлем 2009 года выросло на 26,7%, а по сравнению с июнем 2010 года – на 46,2%, до 19 тонн.