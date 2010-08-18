Власть Ривненщины не допустит подорожания хлеба

Местная власть Ривненской области не допустит подорожания хлеба, а нынешнего урожая хватит, чтобы обеспечить хлебные резервы области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в прямом эфире областной гостелерадиокомпании глава облгосадминистрации Василий БЕРТАШ.

По его словам, в области уже намолочено свыше 156 тысяч тонн зерна, что примерно равно количеству зерна, которое необходимо для выпекания хлеба в области. Кроме того, отметил губернатор, в области будет без проблем наполнен региональный резерв зерна (свыше 38 тыс. тонн).

Ранее председатель правления ООО « Полесьехлеб» Виктор НАГОРНЮК заявил, что цена на хлеб должна повыситься примерно на 25% в связи с подорожанием газа и других энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам группы экспертов Аграрного фонда Украины, цена на хлеб может вырасти на 7-10%. По их мнению, это вызвано повышением мировых цен на пшеницу, ростом стоимости энергоносителей, высокими долговыми обязательствами аграрных предприятий и необходимостью повышения минимальной зарплаты в 2010 году.