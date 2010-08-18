"Кременчугмясо" увеличит производство колбас

ОАО «Кременчугмясо» (Полтавская обл.) в 2010 году увеличит объем производства колбасных изделий на 4,6%, или 500 тонн, до 11 300 тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Национальной Сорочинской ярмарке заявила председатель правления предприятия Ирина ДРОЗДОВА.

По ее словам, сегодня, после прошлогоднего кризиса, предприятие наращивает объемы производства продукции и по итогам года даже увеличит ее выпуск.

«Мы сегодня вышли на докризисные объемы производства. Это было в 2008 году. Конец года планируем закончить даже с опережением и изготовить 11300 тонн колбасных изделий», - заявила И.ДРОЗДОВА.

Она также отметила, что в 2009 году предприятие произвело 10800 тонн колбасных изделий.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугмясо» - одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Украины. Создано в 1998 г. Мощности ОАО «Кременчугмясо» рассчитаны на переработку 70 тонн колбасных изделий и копченостей в сутки.

Продукция выпускается под ТМ «Фарро». Ассортимент составляет более 250 наименований. Продукция представлена во всех регионах Украины, поставляется в крупнейшие сети супермаркетов.