Nemiroff увеличил объем реализации продукции на 4%

По итогам первого полугодия 2010 года объем реализации продукции международного бренда Nemiroff в натуральном выражении вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Nemiroff, компания реализовала около 3,6 млн. дал напитков.

В денежном эквиваленте объем продаж увеличился до 203,8 млн. долл. США, что на 25% выше результата 1-го полугодия 2009 г.

Также за 6 месяцев текущего года в Польше объем реализации продукции увеличился на 4%; на 7% выросли объемы продаж напитков ТМ Nemiroff на рынках СНГ и Балтии. На национальном рынке показатели компании повысились на 8%, объем реализации составил около 2,1 млн. дал. В денежном эквиваленте рост в Украине составил 24% (до 85,9 млн. долларов США).

В пресс-службе сообщили, что общая сумма налоговых платежей "Nemiroff Холдинг" в первом полугодии 2010 года составила более 90 млн. долларов США, что на 35% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В частности, в бюджет Украины за отчетный период компания перечислила около 300 млн. грн. - на 39% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Справка УНИАН. "Nemiroff Холдинг" — один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, продукция которого поставляется в 55 стран мира. В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, украинская водочная компания Nemіroff, ДП «Алко Инвест», торговое представительство Nemіroff в России и торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Производственные мощности компании — 2 ликеро-водочных завода, расположенных в городе Немиров (Винницкая обл.). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО "Ликеро-водочный завод "Ярославский" (входит во ФГУП "Росспиртпром").

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 27 позиций. По итогам 2009 года объем производства продукции под брендом Nemiroff составил 8,2 млн. дал напитков, что на 6,5% превышает показатели 2008 года.