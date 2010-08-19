В Крыму принимают меры по контролю цен на хлеб

Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Василий ДЖАРТЫ поручил принять меры по контролю цен на хлеб социальных сортов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, "с целью недопущения необоснованного роста цен на хлеб массового потребления и стабилизации функционирования продовольственного рынка Крыма" В.ДЖАРТЫ дал поручение членам правительства автономии, представителям городов и районов принять меры по наполнению продовольственного рынка хлебом массового потребления.

В частности, министерству АПК Крыма поручено подготовить обращение к премьер-министру Украины о выделении автономии зерна из Аграрного фонда, о финансовой поддержке хлебопекарных предприятий, закупающих зерно в региональные ресурсы, а также о содействии крупным участникам рынка хлеба в поставках сырьевых составляющих производства - масла растительного и сахара. При этом будут проведены внеплановые проверки мукомольных предприятий по соблюдению ими порядка декларирования цен и ограничения уровня рентабельности производства.

Министерство агропромышленного комплекса автономии также должно доработать проект Программы развития села в Автономной Республике Крым до 2015 года, где будет учтена необходимость ежегодного формирования региональных запасов продовольственного зерна в объёме 3-месячного неснижаемого запаса.

Также В. ДЖАРТЫ поручил исполнительным комитетам городских советов, районным государственным администрациям в оперативном порядке решить вопросы по открытию фирменных магазинов, мест торговли хлебом и хлебобулочными изделиями.

Кроме этого будет подписан меморандум между Советом министров Крыма, основными производителями хлеба и субъектами системы розничной торговли о моратории на повышение цен на хлеб социальных сортов.