В Крыму принимают меры по контролю цен на хлеб
Социальных сортов
Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Василий ДЖАРТЫ поручил принять меры по контролю цен на хлеб социальных сортов.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, "с целью недопущения необоснованного роста цен на хлеб массового потребления и стабилизации функционирования продовольственного рынка Крыма" В.ДЖАРТЫ дал поручение членам правительства автономии, представителям городов и районов принять меры по наполнению продовольственного рынка хлебом массового потребления.
В частности, министерству АПК Крыма поручено подготовить обращение к премьер-министру Украины о выделении автономии зерна из Аграрного фонда, о финансовой поддержке хлебопекарных предприятий, закупающих зерно в региональные ресурсы, а также о содействии крупным участникам рынка хлеба в поставках сырьевых составляющих производства - масла растительного и сахара. При этом будут проведены внеплановые проверки мукомольных предприятий по соблюдению ими порядка декларирования цен и ограничения уровня рентабельности производства.
Министерство агропромышленного комплекса автономии также должно доработать проект Программы развития села в Автономной Республике Крым до 2015 года, где будет учтена необходимость ежегодного формирования региональных запасов продовольственного зерна в объёме 3-месячного неснижаемого запаса.
Также В. ДЖАРТЫ поручил исполнительным комитетам городских советов, районным государственным администрациям в оперативном порядке решить вопросы по открытию фирменных магазинов, мест торговли хлебом и хлебобулочными изделиями.
Кроме этого будет подписан меморандум между Советом министров Крыма, основными производителями хлеба и субъектами системы розничной торговли о моратории на повышение цен на хлеб социальных сортов.