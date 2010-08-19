На Прикарпатье производство на агропредприятиях выросло

Общее производство продукции сельского хозяйства в январе-июле т. г. осталось на уровне соответствующего периода прошлого года, при этом в сельскохозяйственных предприятиях выросло на 5,5%, а в хозяйствах населения уменьшилось на 2,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, общий объем реализованной аграрными предприятиями (кроме малых) собственной продукции за январь-июль т. г. по сравнению с соответствующим периодом 2009 г. увеличился в 1,6 раза, в т.ч. продукции растениеводства – в 2,4 раза, продукции животноводства – на 32,0%.

Всеми категориями хозяйств за 7 месяцев т.г. реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 45,3 тыс. т, или на 5,1% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, произведено яиц 423,5 млн. шт. (на 10,2% больше), молока – 269,2 тыс. т (на 4,6% меньше).

По состоянию на 1 августа 2010 г. в области меньше, чем на 1 августа 2009 г., содержалось крупного рогатого скота - на 5,8 тыс. голов (на 2,3%), в т.ч. коров – на 5,5 тыс. (на 4,1%); больше: свиней – на 45,8 тыс. (на 20,8%), овец и коз – на 0,7 тыс. (на 2,4%), птицы – на 356,0 тыс. голов (на 5,8%).