В Житомирской области развивают пчеловодство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ружинском районе на областном семинаре по вопросу развития пчеловодства, посвященном Дню пчеловода, сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК.

По его словам, «одной из важных задач АПК региона является активное развитие пчеловодства, а также формирование инфраструктуры рынка его продукции».

С.РЫЖУК поставил задачу сельскохозяйственному активу Житомирщины создать в области такую структуру, которая объединит в одно целое заготовку, переработку и реализацию продукции пчеловодства в спецмагазинах региона, страны и зарубежья.

При этом председатель Житомирской ОГА также раскритиковал состояние дел в отрасли пчеловодства.

«Здесь при наличии племенной пасеки на фирме «Пчеловод ЛТД» нет пока еще четкой схемы работы по выведению высокопродуктивных маток, также пока не обеспечивается полная потребность любительства любительских пасек в высокопродуктивных матках», - сказал С.РЫЖУК.

Губернатор также поставил задачу перед подчиненными создать в области пчелорассадник и необходимую кормовую базу для пчел. Он подчеркнул, что на Житомирщине пока еще паспортизировали чуть более трети имеющихся пасек – 1500 из 5000.

Справка УНИАН. В Житомирской области сейчас во всех категориях хозяйств содержится около 166 тыс. пчелосемей, 97% из которых содержится в хозяйствах населения, и только около 3% в сельскохозяйственных предприятиях. В сельхозпредприятиях наибольшую численность пчелосемей имеет Ружинский район, Житомирский, Радомышльский и Чудновский. За прошлый год во всех категориях хозяйств региона произведено 5537 тонн меда, что на 207 тонн больше показателя 2008 года, в том числе у населения 5486 тонн, сельскохозяйственных предприятиях – 51 тонна.