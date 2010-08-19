Кабмин утвердил порядок списания непогашенной ссуды

Кабинет министров Украины утвердил порядок списания в 2010 году непогашенной ссуды Украинской государственной семенной инспекции.

Соответствующее постановление № 708 от 11 августа 2010 г. “О списании в 2010 году непогашенной ссуды, предоставленной Украинской государственной семенной инспекции за счет средств, привлеченных государством от Международного банка реконструкции и развития по Соглашению о предоставлении ссуды (Проект по развитию семеноводства), задолженности по плате за предоставление гарантий и процентов за обслуживание этой ссуды, а также начисленной и не уплаченной пени за невыполнение обязательств в рамках указанной ссуды” опубликовано на сайте правительства.

Согласно постановлению, основанием для списания ссуды является акт сверки соответствующих сумм, составленный Министерством финансов, Государственным казначейством и Украинской государственной семенной инспекцией.

Списание использованной и непогашенной ссуды, задолженности по плате за предоставление гарантий и процентов за обслуживание ссуды осуществляется в гривнях по курсу Национального банка на день списания.