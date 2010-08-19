Аграрии Винницкой области получили 20 млн. грн. дотаций

В Винницкой области сельскохозяйственные товаропроизводители за 7 месяцев 2010 года получили 19,9 млн. грн. дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость за молоко и молокопродукты.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, с начала 2010 года сельскохозяйственные товаропроизводители за проданные перерабатывающим предприятиям скот и птицу получили дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость на сумму 11,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, за 7 месяцев 2009 года сельскохозяйственные предприятия за молоко и молочные продукты получили 7,7 млн. грн. дотаций, а за скот и птицу - 11,5 млн. грн.