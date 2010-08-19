Аграрии Винницкой области получили 20 млн. грн. дотаций
11:52, 19 августа 2010Агро
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За молоко и молокопродукты
В Винницкой области сельскохозяйственные товаропроизводители за 7 месяцев 2010 года получили 19,9 млн. грн. дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость за молоко и молокопродукты.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.
Согласно сообщению, с начала 2010 года сельскохозяйственные товаропроизводители за проданные перерабатывающим предприятиям скот и птицу получили дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость на сумму 11,5 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, за 7 месяцев 2009 года сельскохозяйственные предприятия за молоко и молочные продукты получили 7,7 млн. грн. дотаций, а за скот и птицу - 11,5 млн. грн.
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