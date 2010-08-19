Аграрии Винницкой обл. сократили реализацию масличных

В январе-июле 2010 года реализация масличных культур сельхозпредприятиями Винницкой области сократилась на 41,1%, или на 45,287 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 64,9 тыс. тонн.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области.

В частности, за отчетный период сельхозпредприятия реализовали 31,6 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 28,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года; рапса - на 70,5% – до 16,2 тыс. тонн, в то же время реализацию сои увеличили на 51,7% – до 15,4 тыс. тонн.

В январе-июле цена масличных культур возросла на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 2,549 тыс. грн. за 1 тонну, в том числе цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, возросла на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 2,5 тыс. грн. за 1 тонну; цена реализации рапса – на 29,1% - до 2,723 тыс. тонн, цена реализации сои сократилась на 3% - до 2,54 тыс. грн.