Предприятия Винницкой обл. увеличили производство макаронов

В январе-июле 2010 года производство макаронных изделий перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 22,05%, или на 97 тонн, по сравнению с январем-июлем 2009 года, - до 537 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства макаронов в области в январе-июле т.г. состоялся в связи с возросшим спросом.

В частности, в июле 2010 года по сравнению с июнем производство выросло на 38,3%, или 18 тонн, – до 65 тонн, а по сравнению с июлем 2009 года - рост на 38,3%.

Справка УНИАН. Производством макаронных изделий в Винницкой области занимаются три предприятия – «Винницкая макаронная фабрика», а также предприятия в г. Казатин и Жмеринском районе.