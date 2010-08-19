Хозсуд начал процедуру банкротства Бродецкого сахзавода

Хозяйственный суд Винницкой области начал процедуру банкротства Бродецкого сахарного завода.

Об этом говорится в сообщении суда, которым располагает УНИАН.

"Начато производство в деле о банкротстве", - сказано в сообщении.

Распорядителем назначен Николай ТОМАШУК.

Претензии кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления (18 августа).

Справка УНИАН. Бродецкий сахарный завод (п. Бродецкое, Казатинский район, Винницкая обл.) был введен в эксплуатацию в 1898 году. Производственная мощность предприятия составляет 1,84 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки.

60,84% акций ОАО "Бродецкий сахарный завод" принадлежат компании "Кристалл" (п. Бродецкое).

2009 год Бродецкий сахзавод завершил с убытком 3,016 млн. грн.