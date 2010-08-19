Кабмин утвердил порядок списания в 2010 году ссуды

Кабинет министров Украины утвердил порядок списания в 2010 году непогашенной ссуды, предоставленной Государственной службе охраны прав на сорта растений.

Соответствующее постановление (№712 от 11 августа т.г.) “О списании в 2010 году непогашенной ссуды, предоставленной Государственной службе охраны прав на сорта растений за счет средств, привлеченных государством от Международного банка реконструкции и развития по Соглашению о предоставлении ссуды (Проект по развитию семеноводства), задолженности по плате за предоставление гарантий и процентов за обслуживание этой ссуды, а также начисленной и неуплаченной пени за невыполнение обязательств в рамках отмеченной ссуды” опубликовано на сайте ведомства.

Согласно постановлению, списание использованной и непогашенной ссуды, задолженности по плате за предоставление гарантий и процентов за обслуживание ссуды осуществляется в гривнях по курсу Национального банка на день списания.