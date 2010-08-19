Украина сможет выйти на внешний рынок со своим сахаром

Украина в следующем году сможет выйти на внешний рынок с отечественным сахаром.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики, об этом сказал министр агрополитики Николай ПРИСЯЖНЮК во время встречи с представителями сахарной отрасли, где обсуждали перспективы сбора урожая и ситуация на рынке сахара.

По словам министра, учитывая прогнозы по уменьшению объемов производства сахара в России, Украина сможет выйти на внешний рынок.

Говоря о ценах на сахар для населения, Н.ПРИСЯЖНЮК заверил, что они не увеличатся.

“Возможно уменьшение цены на этот продукт”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, производство сахарной свеклы в Украине в текущем году ожидается на уровне 16,4 млн. тонн, что позволит произвести 2,1 млн. тонн сахара и полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в этом продукте.

По информации Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины, на сегодня отпускные цены на сахар составляют 6,3-7,35 грн. за килограмм.