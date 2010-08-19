Урожай картофеля в этом году снизится на 30%

В этом году урожай картофеля снизится на 30%, цена вырастет на 50%.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), по оценкам экспертов УКАБ валовой сбор картофеля в текущем году составит около 14 млн. тонн, что почти на 30% меньше, чем в прошлом году.

Основным фактором такого уменьшения является значительное падение урожайности данной культуры, что вызвано нынешними неблагоприятными погодными условиями. "Обильные ливни и дальнейшая достаточно длительная засуха негативно отразились на урожае картофеля в этом году. В основном потери связаны с недостаточной влагой в период активного роста клубней, что повлекло их малый размер, а также с активным развитием болезней в знойный период", - сказал эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЁН.

"Снижение валовых объемов производства отразится на цене "второго хлеба", которая может вырасти на 50% до конца года. Цена же в феврале-апреле во многом будет зависеть от того, насколько холодной будет зима, ведь нормальных картофелехранилищ не так много, и ситуация с дальнейшим подорожанием картофеля, которая наблюдалась в начале 2010-го, может повториться", - добавил эксперт.

Кроме того, в УКАБ не исключают возможности импорта картофеля в Украину весной 2011 года, когда дефицит собственного продукта будет наиболее ощутимым.