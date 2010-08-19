Аграрии Винницкой области приступают к уборке сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Винницкой областной госадминистрации Анатолий ПАВЛИЧЕНКО.

Он отметил, что сегодня хозяйство «Зеленая долина» проводит обкопку сахарной свеклы и приступает к его уборке. «В ближайшие дни будет запущен Томашпольский сахарный завод, который входит в состав этой агрофирмы», - сообщил А.ПАВЛИЧЕНКО.

По его словам, в этом году сахарная свекла засеяна на площади 76 тыс. га (в прошлом году - 52 тыс. га) 28-ми хозяйствами. «70-80% сырья принадлежит хозяйствам, владеющим сахарными заводами, которые и будут ее перерабатывать», - отметил А.ПАВЛИЧЕНКО.

Он также добавил, что средняя урожайность ожидается на уровне 350 ц/га, сахаристость - где-то на одну единицу меньше, чем была в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Винницкой области сахарную свеклу будут перерабатывать 14 сахарных заводов, в сезоне 2010 года планируется произвести 321 тыс. тонн сахара.

В сезоне сахароварения 2009 года в Винницкой области работало 9 сахарных заводов (квоту получили 11), которые выработали 205,139 тыс. тонн. сахара.