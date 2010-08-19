В Черкасской области агропроизводство выросло на 14%

В январе-июле 2010 г. общее производство продукции сельского хозяйства в Черкасской области сравнительно с январем-июлем 2009 г. возросло на 14%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на 18%, в хозяйствах населения – на 2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах 2005 г. составлял 3,3 млрд. грн.

За январь-июль т.г. общий объем производства продукции растениеводства в Черкасской области сравнительно с соответствующим периодом 2009 г. сократился на 9%, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях на 15%, в хозяйствах населения - возрос на 14%.

Объем производства продукции животноводства в Черкасской области за 7 месяцев т.г. сравнительно с соответствующим периодом 2009 г. возрос на 24%, в т.ч. в аграрных предприятиях - на 32%, в хозяйствах населения - сократился на 2%.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями доля птицы всех видов составляла 90% (в январе-июле 2009 г. - 87%), в т.ч. бройлеров - 89% (86%); крупного рогатого скота - 5% (6%), свиней - 5% (7%).

Сравнительно с январем-июлем 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях объемы выращивания скота и птицы выросли на 35% (на 61,6 тыс. т), в т.ч. птицы - на 39% (на 58,9 тыс. т), свиней - на 23% (на 2,9 тыс. т). Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации на убой составляло 104% (в январе-июле 2009 г. - 117%). Среднесуточные приросты КРС на выращивании, откорме и нагуле возросли на 3 г, свиней – на 19 г и составили, соответственно, 527 и 367 г.