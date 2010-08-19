Уменьшение экспорта зерна не повлияет на торговый баланс - Мунтиян

В Министерстве экономики Украины допускают, что в Украине по итогам года, даже в случае введения ограничения на экспорт зерна, может быть положительное сальдо торгового баланса в размере до 300 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

«По оптимистичному сценарию, у нас будет 300 млн. долл. плюс, а по базисному сценарию - сальдо торгового баланса - «минус» 1,9 млрд. долл.", - сказал он.

Министр отметил, что результат по сальдо внешней торговли будет зависеть от ситуации на внешних рынках продукции украинских экспортно-ориентированных отраслей.

Как сообщал УНИАН, в конце июля В.МУНТИЯН заявлял, что по итогу текущего года сальдо торгового баланса Украины будет положительным и может достичь в среднем уровня 1 млрд. долларов.

При этом он не исключил, что по позитивному прогнозу сумма положительного сальдо может увеличиться до 1,6-1,8 млрд. долл.

В первом полугодии 2010 года положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 400,5 млн. долл. против отрицательного сальдо в размере 479,1 млн. долл. в I полугодии 2009 года.

Согласно утвержденным правительством макропоказателям на 2010 год, отрицательное сальдо внешней торговли по итогам года ожидается в размере 1,9 млрд. долларов.