Херсонская ОГА разработала программу охотничьего хозяйства

Херсонская областная государственная администрация разработала проект Программы развития охотничьего хозяйства региона на 2010-2015 годы, которым предлагает обязать пользователей охотничьих угодий до 2016 года вложить в развитие своих хозяйств 10,994 млн. грн.

Об этом сказано в проекте программы, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, основной объем средств – 6,3 млн. грн. в рамках программы пользователи охотничьих угодий должны будут вложить в воспроизводство, в том числе в закупку диких животных. Еще около 4,5 млн. грн. планируется направить на приобретение технических средств для борьбы с браконьерством.

Кроме того, общества охотников и госучреждения должны вложить не менее 300 тыс. грн. в строительство, расширение и реконструкцию ферм для разведения диких животных и птиц.

Контроль за выполнением мероприятий программы будет осуществлять областное управление экологии и обллесхоз. При этом в случае невыполнения пользователями заданий программы указанные ведомства смогут принимать решения о приостановке права пользования охотничьим фондом на срок до двух лет или ходатайствовать перед облсоветом о лишении таких компаний права пользования охотничьими угодьями.

Согласно документу, всего на финансирование программы, с учетом средств госбюджета, областных и местных фондов охраны окружающей среды, до 2016 года планируется направить 12,857 млн. грн. При этом ОГА прогнозирует, что по итогам внедрения всех указанных мероприятий популяция охотничьих видов животных и птиц в регионе до 2016 года увеличится в 2-3 раза.

По данным ОГА, в настоящее время общая площадь охотничьих угодий Херсонской области составляет 2,193 млн. га. Из них полевых – 1,908 млн. га, лесных – 0,126 млн. га, водно-болотных – 0,158 млн. га. Хозяйственную деятельность на указанной площади ведут 43 пользователя, в т.ч. 7 государственных лесхозов, 19 общественных объединений и 15 частных охотничьих компаний. Несколько охотничьих угодий региона находятся также в пользовании Государственного управления делами Президента Украины.